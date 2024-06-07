Haziran ayında memur ve emekli maaşları hesaplara erken mi yatacak? İşte son gelişmeler...

EMEKLİ (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) HAZİRAN AYI MAAŞLARI ERKEN ÖDENİR Mİ?

SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Haziran arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Haziran arasında alıyor. Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını ayın ilk beş gününde aldıkları için Haziran ayı maaşları zaten ödenmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının bayram öncesi yatırılması beklense de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.