Haziran ayında memur ve emekli maaşları hesaplara erken mi yatacak? İşte son gelişmeler...
Haziran ayında Kurban Bayramı tarihlerinin maaş ödeme günlerine denk gelmesi nedeniyle memur ve emekliler, maaşlarının erken yatırılıp yatırılmayacağı sorusunun yanıtını merak ediyor. Memurlar her ayın 15'inde maaş alırken, emekliler maaşlarını ayın 17'si ile 28'i arasında alıyor. Peki, memur ve emekli maaşları bu ay erken ödenecek mi?
Memur ve emekliler, Haziran ayı maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Memur maaşları her ayın 15'inde yatarken, emekli maaşları ayın 17'si ile 28'i arasında yatırılıyor.
15 Haziran'ın Arefe günü, 16-19 Haziran tarihlerinin ise Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle maaşların hesaplara erkene yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Peki, memur ve emeklinin Haziran ayı maaşları erken ödenecek mi?
MEMUR HAZİRAN AYI MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ?
Memur maaşları her ayın 15'inde yatırılıyor. 15 Haziran'ın Cumartesi ve Arefe gününe denk gelmesi nedeniyle maaşların bir gün öncesinde yani Cuma günü yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) HAZİRAN AYI MAAŞLARI ERKEN ÖDENİR Mİ?
SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Haziran arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Haziran arasında alıyor. Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını ayın ilk beş gününde aldıkları için Haziran ayı maaşları zaten ödenmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının bayram öncesi yatırılması beklense de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.