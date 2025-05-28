Haziranda hesaplara yatacak! 18 şirket temettü kararını duyurdu: Lot başına ne kadar ödeyecek?
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler peşi sıra temettü kararlarını açıkladı. 18 şirket, çarşamba günü temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.
28 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da 18 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalarla temettü kararlarını paylaştı.
Yatırımcıların merakla beklediği bu duyurularda, bazı firmalar temettü dağıtmayacaklarını açıklarken, diğerleri ödeme tarihleri ve tutarlarını kesinleştirdi.
İşte 18 şirketin temettü kararı...
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