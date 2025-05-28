  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Haziranda hesaplara yatacak! 18 şirket temettü kararını duyurdu: Lot başına ne kadar ödeyecek?

Haziranda hesaplara yatacak! 18 şirket temettü kararını duyurdu: Lot başına ne kadar ödeyecek?

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler peşi sıra temettü kararlarını açıkladı. 18 şirket, çarşamba günü temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.

Haziranda hesaplara yatacak! 18 şirket temettü kararını duyurdu: Lot başına ne kadar ödeyecek? - Sayfa 1

28 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da 18 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalarla temettü kararlarını paylaştı.

Yatırımcıların merakla beklediği bu duyurularda, bazı firmalar temettü dağıtmayacaklarını açıklarken, diğerleri ödeme tarihleri ve tutarlarını kesinleştirdi.

İşte 18 şirketin temettü kararı... 

1 | 19
Haziranda hesaplara yatacak! 18 şirket temettü kararını duyurdu: Lot başına ne kadar ödeyecek? - Sayfa 2

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)
Şirket, temettü dağıtmayacak.

2 | 19
Haziranda hesaplara yatacak! 18 şirket temettü kararını duyurdu: Lot başına ne kadar ödeyecek? - Sayfa 3

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR)
Şirket, temettü dağıtmayacak.

3 | 19
Haziranda hesaplara yatacak! 18 şirket temettü kararını duyurdu: Lot başına ne kadar ödeyecek? - Sayfa 4

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN)
Şirket, temettü dağıtmayacak.

4 | 19