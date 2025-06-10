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  4. Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Migros, Mavi, Tofaş, Anadolu Efes, AG Anadolu Grubu...

Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Migros, Mavi, Tofaş, Anadolu Efes, AG Anadolu Grubu...

Borsa İstanbul'da işlem gören AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Mavi Giyim, Ford Otosan, Tofaş hisseleri için yeni hedef fiyatlar açıklandı.

Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Migros, Mavi, Tofaş, Anadolu Efes, AG Anadolu Grubu... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 10 Haziran Salı günü itibarıyla aracı kurumlardan 7 hisseye dair yeni hedef fiyat ve tavsiye güncellemeleri paylaşıldı.

İşte 7 hisse için hedef fiyat tahminleri...

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Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Migros, Mavi, Tofaş, Anadolu Efes, AG Anadolu Grubu... - Sayfa 2

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)
HSBC hedef fiyat tahmini: 373,00 TL
Tavsiye: Al

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Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Migros, Mavi, Tofaş, Anadolu Efes, AG Anadolu Grubu... - Sayfa 3

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
HSBC hedef fiyat tahmini: 160,00 TL
Tavsiye: Tut

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Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Migros, Mavi, Tofaş, Anadolu Efes, AG Anadolu Grubu... - Sayfa 4

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
HSBC hedef fiyat tahmini: 75,00 TL
Tavsiye: Al

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