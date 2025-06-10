Hedef fiyatlar değişti, tahminler açıklandı: Migros, Mavi, Tofaş, Anadolu Efes, AG Anadolu Grubu...
Borsa İstanbul'da işlem gören AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Mavi Giyim, Ford Otosan, Tofaş hisseleri için yeni hedef fiyatlar açıklandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 10 Haziran Salı günü itibarıyla aracı kurumlardan 7 hisseye dair yeni hedef fiyat ve tavsiye güncellemeleri paylaşıldı.
İşte 7 hisse için hedef fiyat tahminleri...
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
HSBC hedef fiyat tahmini: 160,00 TL
Tavsiye: Tut