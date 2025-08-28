Hedef fiyatlar değişti! Yeni rakamları açıkladı: THY, Turkcell, Koç, Akbank, Garanti, Ford...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 28 Ağustos Perşembe günü aracı kurumlardan 12 hisse için toplam 12 hedef fiyat tahmini paylaşıldı. Yatırımcılar için rehber niteliği taşıyan bu açıklamalar, şirketlerin piyasa performansına dair önemli ipuçları sunuyor.

İşte hedef fiyat açıklanan 12 hisse...