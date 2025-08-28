Hedef fiyatlar değişti! Yeni rakamları açıkladı: THY, Turkcell, Koç, Akbank, Garanti, Ford...
Borsa İstanbul'da haftanın dördüncü işlem gününde 16 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 28 Ağustos Perşembe günü aracı kurumlardan 12 hisse için toplam 12 hedef fiyat tahmini paylaşıldı. Yatırımcılar için rehber niteliği taşıyan bu açıklamalar, şirketlerin piyasa performansına dair önemli ipuçları sunuyor.
İşte hedef fiyat açıklanan 12 hisse...
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES)
Deniz Yatırım, 13,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
TERA Yatırım, 582,40 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.