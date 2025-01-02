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  4. Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! İşte 2025 hesabı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! İşte 2025 hesabı

Emekli maaşı zam oranları için heyecan dorukta. Yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından emeklilerin alacağı zam oranları netleşecek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı son hesaplamalarla vergi artışlarını ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zammı değerlendirdi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! İşte 2025 hesabı - Sayfa 1

Yeni yılda vatandaşları yakından ilgilendiren zam oranları açıklanmaya devam ediyor. Vergi ve harçlarda yapılacak artışların ardından, gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi.

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Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! İşte 2025 hesabı - Sayfa 2

İŞTE MAAŞLARDAKİ ZAM ORANI

2025 yılı için birçok vergi kaleminde yüzde 44’e yakın bir artış yapılırken, asgari ücrete ise yüzde 30 oranında zam yapıldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeni hesaplamalarıyla emekli maaşlarındaki zam oranını ve kişi başına düşen vergi miktarını paylaştı.

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Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! İşte 2025 hesabı - Sayfa 3

Ocak ayının üçüncü haftasında Meclis'e gelmesi beklenen taban maaş düzenlemesi için hükümet adımlarını atarken, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları ise 3 Ocak'ta netlik kazanacak.

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Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! İşte 2025 hesabı - Sayfa 4

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam ve birçok kalemde yüzde 44’e yakın vergi artışı gölgesinde emekli maaşını hesaplayan Bingöl, emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ise yalnızca yüzde 15-16 seviyesinde olacağını dile getirdi.

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