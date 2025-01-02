Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! İşte 2025 hesabı

İŞTE MAAŞLARDAKİ ZAM ORANI

2025 yılı için birçok vergi kaleminde yüzde 44’e yakın bir artış yapılırken, asgari ücrete ise yüzde 30 oranında zam yapıldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeni hesaplamalarıyla emekli maaşlarındaki zam oranını ve kişi başına düşen vergi miktarını paylaştı.