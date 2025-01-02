Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı! İşte 2025 hesabı
Emekli maaşı zam oranları için heyecan dorukta. Yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından emeklilerin alacağı zam oranları netleşecek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı son hesaplamalarla vergi artışlarını ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zammı değerlendirdi.
Yeni yılda vatandaşları yakından ilgilendiren zam oranları açıklanmaya devam ediyor. Vergi ve harçlarda yapılacak artışların ardından, gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi.
İŞTE MAAŞLARDAKİ ZAM ORANI
2025 yılı için birçok vergi kaleminde yüzde 44’e yakın bir artış yapılırken, asgari ücrete ise yüzde 30 oranında zam yapıldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeni hesaplamalarıyla emekli maaşlarındaki zam oranını ve kişi başına düşen vergi miktarını paylaştı.
Ocak ayının üçüncü haftasında Meclis'e gelmesi beklenen taban maaş düzenlemesi için hükümet adımlarını atarken, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları ise 3 Ocak'ta netlik kazanacak.