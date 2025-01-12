Hem rakam hem tarih verdi! İslam Memiş'ten altın uyarısı geldi: Tekrar fırsat vermeyecek!
Altın fiyatları için kritik ay tahminlerinde bulunan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya dair son öngörülerini açıkladı. Altın, dolar, euro, gümüş, bitcoin yatırımcılarına çarpıcı uyarılarda bulunan Memiş, kritik tarihi işaret etti.
İslam Memiş, Youtube kanalında altın, dolar ve euro ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, "altın alım fırsatı verecek mi?" sorusuna yanıt aradı, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
"GRAM ALTINDA OYALANMA TRENDİ DEVAM EDİYOR"
Gram altın tarafında şu anda serbest fiyatlarda 3.052-3.067 lira aralığında bir gram altın var karşımızda. Malum gram altın tarafında 2.980-3.080 lira aralığındaki oyalanma trendi devam ediyor. Özellikle gram altın tarafında tekrar 3.050-3.030 bu denemeleri yapan bir gram altın karşımızda göreceğiz.
KRİTİK TARİH 20 OCAK
Bu oyalanmayla birlikte 20 Ocak tarihi itibariyle piyasalarda yeni bir hikaye oluşacağı için değerli emtiyalar, altın ve gümüş gibi değerli emtiyalar da yeniden bir trend kendine belirleyecek.