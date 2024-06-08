Herkes aylık ne kadar kazandıklarını merak ediyor: İşte kepçe operatörlerinin aylık maaşları...
11 ili vuran Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası iş yoğunluğunun arttığı hafriyat sektöründe popüler bir meslek haline gelen iş makinası operatörleri, Hatay'da aylık 50 bin TL kazanıyorlar.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde başlayan enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte kalifiyeli iş makinası operatörü sorunu ortaya çıkmıştı. Kepçe operatörlerinin aldıkları maaş, bir çok kişide merak uyandırmıştı.
Depremin ardından Hatay'da enkaz kaldırma süreciyle birlikte iş makinesi operatörü açığı ortaya çıkmıştı.
Hafriyat işlemlerinin sonuna gelinen Hatay'da operatörler aylık 40 bin TL ile 50 bin TL arasında maaş elde ediyorlar.
“Kepçe operatörlerine 40 ila 45 bin TL maaş veriyoruz”
Deprem bölgesinde enkaz kaldırma işlemlerine devam ettiklerini belirten Trabzonlu müteahhit Barış Yılmaz, havanın 40 derecenin üzerine çıkmasıyla zor günler geçirmeye başladıklarını ifade ederek “Depremin ilk gününden beri burada aktif şekilde yıkım yapıyoruz. Biraz yorucu ve zor. Hava sıcaklığı çalışma şartlarını etkilemeye başladı. İş makinesi yeterince var ama operatör bulmakta biraz sıkıntı çekiyoruz. Kalifiyeli operatör bulmak zor. Kepçe operatörlerine 40 ila 45 bin TL maaş veriyoruz. Gençlere revaçta olan mesleklerden biri de iş makineleri operatörü olmak. Bir gencimiz eğer iyi bir operatör olursa bu işlerden çok güzel ekmek yer” dedi.