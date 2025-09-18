Herkes satarken onlar topladı! Yatırımcıların odaklandığı 10 hisse belli oldu: 1,7 milyar TL!
Borsanın düşüşle kapandığı haftanın dördüncü işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsada haftanın dördüncü işlem günü BİST100 endeksi yüzde 1,05 düşüşle 11.048,11 puandan kapandı. 18 Eylül Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda -3.916.812.000 TL, BİST30 endeksinde -2.082.009.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise toplam -7.696.972.000 TL aktif işlem farkı oluştu.
İşte en çok para çıkışı olan hisseler...
