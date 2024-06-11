Herkesin merak ettiği soru: 'Güvenli liman' altında yükseliş sürecek mi?
'Güvenli liman' altında herkesin merak ettiği soru fiyatlarında artış olup olmayacağı... Altın fiyatları nasıl seyredecek?
Altın, yatırımcıların gözünde "güvenli liman" olduğu için her dönem talep görüyor. Altının uluslararası piyasalarda ons fiyatı mayıs ayında 2 bin 450 Dolarla rekor kırdı.
İç piyasada gram altın, Dolar ve ons altın fiyatıyla etkilendiği için onun fiyatında da rekor seviyeler görüldü. Altının gramı 2 bin 552 lirayı aştı.
Altının ons fiyatı son dönemde düşüşe geçerek 2 bin 300 Dolar'ın altına geriledi.
Şimdi akıllara gelen soru altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürüp sürmeyeceği. Altın fiyatları nasıl seyredecek?