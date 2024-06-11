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  4. Herkesin merak ettiği soru: 'Güvenli liman' altında yükseliş sürecek mi?

Herkesin merak ettiği soru: 'Güvenli liman' altında yükseliş sürecek mi?

'Güvenli liman' altında herkesin merak ettiği soru fiyatlarında artış olup olmayacağı... Altın fiyatları nasıl seyredecek?

Herkesin merak ettiği soru: 'Güvenli liman' altında yükseliş sürecek mi? - Sayfa 1

Altın, yatırımcıların gözünde "güvenli liman" olduğu için her dönem talep görüyor. Altının uluslararası piyasalarda ons fiyatı mayıs ayında 2 bin 450 Dolarla rekor kırdı.

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Herkesin merak ettiği soru: 'Güvenli liman' altında yükseliş sürecek mi? - Sayfa 2

İç piyasada gram altın, Dolar ve ons altın fiyatıyla etkilendiği için onun fiyatında da rekor seviyeler görüldü. Altının gramı 2 bin 552 lirayı aştı.

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Herkesin merak ettiği soru: 'Güvenli liman' altında yükseliş sürecek mi? - Sayfa 3

Altının ons fiyatı son dönemde düşüşe geçerek 2 bin 300 Dolar'ın altına geriledi.

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Herkesin merak ettiği soru: 'Güvenli liman' altında yükseliş sürecek mi? - Sayfa 4

Şimdi akıllara gelen soru altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürüp sürmeyeceği. Altın fiyatları nasıl seyredecek?

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