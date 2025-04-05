Hisse senedi nedir? Hisse senedi alırken dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?
Sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir. Hisse senedi, sermayesi eşit paylara bölünen şirketlerin en küçük parçasını ifade eder. Peki, hisse senedi alırken dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir? İşte, konuya ilişkin detaylar…
1-) Araştırma ve analiz
Şirket analizi
Şirketin finansal durumunu (kar-zarar tabloları, bilançolar, nakit akışları) inceleyin. Şirketin faaliyet gösterdiği sektörü ve rakiplerini analiz edin. Şirketin yönetimini, büyüme potansiyelini ve rekabet avantajlarını değerlendirin.
Sektör analizi
Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki trendleri ve gelişmeleri takip edin. Sektörün gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirin. Sektördeki rekabet ortamını ve riskleri analiz edin.
Ekonomik analiz
Ülkenin ve dünyanın ekonomik durumunu takip edin.Enflasyon, faiz oranları, döviz kurları gibi makroekonomik faktörleri değerlendirin. Siyasi gelişmelerin ve jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkilerini analiz edin.