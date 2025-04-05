Hisse senedi nedir? Hisse senedi alırken dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?

2-) Risk yönetimi

Portföy çeşitlendirmesi

Yatırımlarınızı farklı sektörlerdeki ve farklı büyüklükteki şirketlerin hisse senetlerine dağıtın. Riskli ve risksiz yatırım araçlarını bir arada bulundurun. Tek bir hisse senedine veya sektöre yatırım yapmaktan kaçının.