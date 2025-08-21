“Hoş geldin" faizinde oranlar yüzde 49'a yükseldi! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Bankalar, yeni müşteri kazanmak için 32-45 günlük kısa vadelere “hoş geldin faizi” kampanyaları düzenleyerek, getirileri bir miktar yukarıda tutabiliyor. Yatırımcılar da bu fırsatları değerlendirerek “yüksek getiri” hedefini daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyor.