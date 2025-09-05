HSBC 208 milyon liralık alım yaptı! Dev bankanın en çok aldığı ve sattığı 10 hisse
Borsa İstanbul’un dev yatırımcılarından HSBC geçtiğimiz Perşembe günü 5 hisseden yüklü alım yaparken 5 hisseden de çıktı.
Borsa İstanbul’da son bir haftada dalgalı bir seyir gözlendi. Küresel piyasalardan gelen veri akışı ve yurt içi ekonomik gelişmeler endeks üzerinde etkili olurken, BİST100 endeksi haftalık bazda pozitif bir kapanış gerçekleştirdi.
Yatırımcıların özellikle banka ve sanayi hisselerine yönelmesi dikkat çekti. Haftanın ortasında yaşanan kâr satışları endeksi kısa süreli aşağı çekerken, haftanın son günlerinde yeniden alımların hızlanmasıyla yükseliş ivmesi korundu.
HSBC’NİN ALIM YAPTIĞI 5 HİSSE
Rotaborsa.com sitesindeki bilgiye göre ise HSBC yaptığı satış ve alışlarla dikkati çekti. Dev bankanın 200 milyon liradan fazla alış yaptığı hisseler şu şekilde: