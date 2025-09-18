  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. HSBC’nin en çok alış ve satış yaptığı 10 hisse; Bu 5 şirket borsa yatırımcısının gözdesi oluyor

HSBC’nin en çok alış ve satış yaptığı 10 hisse; Bu 5 şirket borsa yatırımcısının gözdesi oluyor

Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerinden alım satım yapan HSBC yatırımcıların gündemine oturdu.

HSBC’nin en çok alış ve satış yaptığı 10 hisse; Bu 5 şirket borsa yatırımcısının gözdesi oluyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bu hafta dalgalı bir seyir izlese de haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

1 | 14
HSBC’nin en çok alış ve satış yaptığı 10 hisse; Bu 5 şirket borsa yatırımcısının gözdesi oluyor - Sayfa 2

Özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen toparlanma, endeksin yukarı yönlü hareketini destekledi. Haftanın ortasında küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle satış baskısı artsa da kapanışa doğru gelen alımlar yatırımcıların güvenini artırdı.

2 | 14
HSBC’nin en çok alış ve satış yaptığı 10 hisse; Bu 5 şirket borsa yatırımcısının gözdesi oluyor - Sayfa 3

İşlem hacmindeki artış dikkat çekerken, bazı sektörlerdeki pozitif ayrışma endeksin güçlü duruşuna katkı sağladı. Yurt dışı piyasalardan gelen haber akışı, haftanın genel havasında etkili oldu. Yatırımcıların temkinli tavrı sürse de borsada yükseliş eğilimi korunmuş göründü.

3 | 14
HSBC’nin en çok alış ve satış yaptığı 10 hisse; Bu 5 şirket borsa yatırımcısının gözdesi oluyor - Sayfa 4

HSBC’NİN ALIŞ YAPTIĞI 5 HİSSE

Bu süreçte HSBC’nin alış ve satış yaptığı hisseler öne çıktı. Rota Borsa’nın derlediği bilgilere göre dev bankanın alım satım yaptığı hisseler şöyle:

4 | 14