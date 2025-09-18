HSBC’nin en çok alış ve satış yaptığı 10 hisse; Bu 5 şirket borsa yatırımcısının gözdesi oluyor
Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerinden alım satım yapan HSBC yatırımcıların gündemine oturdu.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bu hafta dalgalı bir seyir izlese de haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.
Özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen toparlanma, endeksin yukarı yönlü hareketini destekledi. Haftanın ortasında küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle satış baskısı artsa da kapanışa doğru gelen alımlar yatırımcıların güvenini artırdı.
İşlem hacmindeki artış dikkat çekerken, bazı sektörlerdeki pozitif ayrışma endeksin güçlü duruşuna katkı sağladı. Yurt dışı piyasalardan gelen haber akışı, haftanın genel havasında etkili oldu. Yatırımcıların temkinli tavrı sürse de borsada yükseliş eğilimi korunmuş göründü.