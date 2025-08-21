Hükümet ve sendikalar uzlaşamadı! Memur zammında son söz Hakem Kurulu’nda!

Memur zammında hükümetin son teklifi ne oldu?

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 2026 yılı için ilk 6 ayda %11, ikinci 6 ayda %7 oranında; 2027 yılı içinse her iki 6 aylık dönemde %4’er oranda zam teklif etti. Ayrıca tüm kamu görevlilerinin taban aylıklarına 1.000 TL’lik iyileştirme öngörüldü. Ancak bu teklif, sendikaların taleplerini karşılamaktan uzak bulundu.