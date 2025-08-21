Hükümet ve sendikalar uzlaşamadı! Memur zammında son söz Hakem Kurulu’nda!
Memur sendikaları ve kamu işvereni arasında yürütülen 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Hükümetin son zam teklifi yetkili sendika Memur-Sen tarafından yetersiz bulunurken müzakere süreci Hakem Kurulu’na devredildi. Memurun zammında son söz Hakem’de olacak ve karar nihai olacak.
Kamu görevlileri ile hükümet arasında yürütülen 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
Kamu işvereninin teklifi yetersiz bulundu
Hükümetin sunduğu son zam teklifi Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından yetersiz bulunurken, müzakere süreci Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna devredildi. Karar, kurul tarafından verilecek ve taraflar bu sürecin dışında kalacak.
Memur zammında hükümetin son teklifi ne oldu?
Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 2026 yılı için ilk 6 ayda %11, ikinci 6 ayda %7 oranında; 2027 yılı içinse her iki 6 aylık dönemde %4’er oranda zam teklif etti. Ayrıca tüm kamu görevlilerinin taban aylıklarına 1.000 TL’lik iyileştirme öngörüldü. Ancak bu teklif, sendikaların taleplerini karşılamaktan uzak bulundu.