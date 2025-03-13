Hükümet'ten annelere çifte destek: Doğum yardımı artıyor, sırada doğum izinlerinin arttırılması var

Çocuk sayısı arttıkça ödeme artacak mı?

1 Ocak 2025 tarihinden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getiren bir anneye önce 5 bin lira sonra da 60 ay 1.500 TL ödenecek.

1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye ise 60 ay boyunca her ay 6 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Dördüncü çocukta ise yine 5 bin liralık yardım eklenecek.

Böylece 4 çocuklu bir ailenin hesabına her ay toplam 11 bin 500 lira yatırılacak..