Hükümet'ten annelere çifte destek: Doğum yardımı artıyor, sırada doğum izinlerinin arttırılması var
TBMM'ye sunulan yeni torba yasa, ailelere yönelik önemli maddi destekler içeriyor. TBMM'ye sunulan torba yasa ile ilk doğumda 5 bin liralık yardım yapılacak. İkinci çocuk için 1.500, üçüncü ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Sırada ise doğum izinlerinin artırılması var. Annelerin daha uzun süre izin yapması, yarı zamanlı çalışabilmesi planlanıyor.
2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından düzenlemeler de peş peşe gelmeye başladı. Annelere ödenen doğum parasının 300 liradan 5 bin liraya çıkartılması ve 60 ay boyunca aylık ödeme yapılması ile ilgili düzenleme TBMM'ye sunuldu. Bunun dışında çalışan annelerin daha uzun doğum izni kullanması ile ilgili çalışmalar da sürüyor. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni düzenlemelerin detayları...
Kimler doğum parası alabiliyor?
Çalışsın-çalışmasın herhangi bir şart olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kartlı (çifte vatandaş) olan tüm anneler doğum parasından faydalanabiliyor.
Yeni rakamlar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen çocuklar için geçerli olacak.
Yeni doğum yardımı kaç lira olacak?
1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak.
Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak.
Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar 60 ay sürecek.
Çocuk sayısı arttıkça ödeme artacak mı?
1 Ocak 2025 tarihinden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getiren bir anneye önce 5 bin lira sonra da 60 ay 1.500 TL ödenecek.
1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye ise 60 ay boyunca her ay 6 bin 500 lira ödeme yapılacak.
Dördüncü çocukta ise yine 5 bin liralık yardım eklenecek.
Böylece 4 çocuklu bir ailenin hesabına her ay toplam 11 bin 500 lira yatırılacak..