Hurda fiyatları arttı! Bakır, demir, alümiyum… İşte güncel hurda fiyatları
Geri dönüşüm sektörünün gelişim göstermesi ile birlikte hurdalara olan ilgi artış gösterdi. Bu durum hurda fiyatlarında artışa neden oldu. Peki, güncel hurda fiyatları ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre hurda fiyatları…
Hurda bakır grubu fiyatları (Kg)
Soyma bakır hurdası: 350,15 TL
Lama bakır hurdası imalat: 320,34 TL
Boru bakır: 304,24 TL
Yanık bakır: 283,84 TL
Soyma bakır: 350,64 TL
Külçe bakır: 310 TL
Hurda demir grubu fiyatları (Kg)
Dkp hurda: 15,20 TL
Extra hurda: 14,17 TL
Toplama hurda: 12,54 TL
Mahalle: 12,21 TL
1. Grup: 13,23 TL
Teneke: 4,05 TL
Hurda alüminyum grubu fiyatları (Kg)
Tel alüminyum: 85,11 TL
Ofseet matbaa alüminyum: 85,50 TL
Jant alüminyum: 65,18 TL
Alüminyum talaş: 65,18 TL
Profil alüminyum: 82,10 TL
Hurda kablo grubu fiyatları (Kg)
Soyulmamış kablo: 174,64 TL
Yer altı enerji kablosu: 161,78 TL
Nya hurda kablo: 210,10 TL
Tekdamar kalın kablo: 230 TL
Karışık bakır kablo: 160,82
Dalgıç pompa kablosu: 308,53 TL
Fare yemez kablo: 115,64 TL