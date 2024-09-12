Huzurevlerine yüzde 200 zam geldi, TÜED tepki gösterdi: Artış geri çekilsin!
Türkiye genelinde devlete ait huzurevlerine yüksek oranda zam yapıldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, huzurevlerine yapılan zamma tepki göstererek, yüzde 200 zammın ne insafla bağdaştığını ne vicdanlarda kabul gördüğünü söyledi. Ergün fahiş artışların geri çekilmesi çağrısında bulundu.
Türkiye'de yüksek enflasyon ve pahalılık vatandaşın belini bükerken ekonomik koşullardan en fazla etkilenen kesimin başında emekliler geliyor. Her kalemde yapılan zamlardan huzurevleri de nasibini aldı.
Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde yüzde 200 oranında zam yapıldı.
Huzurevlerine gelen zam sonrası çift kişilik odanın aylık ücreti bir kişi için 3 bin 100 liradan, 9 bin 300 liraya yükseldi. Tek kişilik odaların fiyatı ise 3 bin 500 liradan 10 bin 600 liraya yükseldi.
Türkiye Emekliler Derneği başkanından tepki
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, huzurevleri ücretlerine yapılan yüksek oranlı artışlara tepki gösterdi.
Ergün, “Emekli aylıklarının son derece düşük kaldığı bu dönemde kişi başı 3 bin 110 TL olan katılım payının yüzde 200 zam görerek 9 bin 331 TL’ye çıkartılması ne insafla bağdaşır ne vicdanlarda kabul görür.” dedi.
Huzurevlerine gelen zamma ilişkin yazılı açıklama yapan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, “Yaşlılarımızın yaşamlarının son döneminde gerekli bakımı ve hizmetleri alabilmek maksadıyla yerleştikleri huzurevlerinde alınan katkı paylarının yüzde 200 ile 260 oranında artırılmasını kabul etmiyoruz.” ifadelerine yer verdi.