Huzurevlerine yüzde 200 zam geldi, TÜED tepki gösterdi: Artış geri çekilsin!

Huzurevlerine gelen zam sonrası çift kişilik odanın aylık ücreti bir kişi için 3 bin 100 liradan, 9 bin 300 liraya yükseldi. Tek kişilik odaların fiyatı ise 3 bin 500 liradan 10 bin 600 liraya yükseldi.