IBAN ile para transferinde yeni düzenleme: Haziran ayında zorunlu hale gelecek
İnternet ve mobil bankacılıkta artan dolandırıcılık olayları üzerine ekonomi yönetimi harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatıyla başlatılan teknik çalışmalar tamamlandı. Buna göre, Haziran 2025 itibarıyla havale, EFT ve FAST işlemlerinde çift aşamalı kimlik doğrulama sistemi zorunlu olarak uygulanacak.
Son yıllarda dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde dolandırıcılık vakalarının artması, güvenlik önlemlerinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Bu kapsamda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Şubat 2025’te yayımladığı bültende bankalardan güvenlik altyapılarını güçlendirmelerini talep etti
BANKALAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Alınan karar doğrultusunda, tüm bankalar dijital işlemlerde daha güçlü güvenlik sağlayacak yeni sistem için hazırlıklarını tamamladı.
DOĞRULAMA KODU GİRİLMEDEN İŞLEM TAMAMLANAMAYACAK
Haziran ayında yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında, bankaların dijital kanallarından para transferi yapmak isteyen kullanıcılar, işlem esnasında kendilerine SMS ile gönderilecek doğrulama kodunu girmeden işlemi tamamlayamayacak. Bu güvenlik adımı, kullanıcının telefon numarası sisteme önceden kayıtlı olsa bile zorunlu olacak.