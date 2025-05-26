IBAN ile para transferinde yeni düzenleme: Haziran ayında zorunlu hale gelecek

DOĞRULAMA KODU GİRİLMEDEN İŞLEM TAMAMLANAMAYACAK

Haziran ayında yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında, bankaların dijital kanallarından para transferi yapmak isteyen kullanıcılar, işlem esnasında kendilerine SMS ile gönderilecek doğrulama kodunu girmeden işlemi tamamlayamayacak. Bu güvenlik adımı, kullanıcının telefon numarası sisteme önceden kayıtlı olsa bile zorunlu olacak.