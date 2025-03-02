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  4. IBAN ve EFT'de yeni sistem 1 Mart’ta devreye girdi! Artık zorunlu olacak

IBAN ve EFT'de yeni sistem 1 Mart’ta devreye girdi! Artık zorunlu olacak

Bankacılık sektöründe güvenliği artırmak amacıyla IBAN ve EFT işlemlerinde çift doğrulama sistemi 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.

IBAN ve EFT'de yeni sistem 1 Mart’ta devreye girdi! Artık zorunlu olacak - Sayfa 1

Bankacılık sektöründe güvenliği artırmaya yönelik yeni tedbirler, 1 Mart itibarıyla uygulanmaya başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hayata geçirilen bu sistem, çift doğrulama yöntemiyle banka hesaplarının daha güvenli olmasını hedefliyor.

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IBAN ve EFT'de yeni sistem 1 Mart’ta devreye girdi! Artık zorunlu olacak - Sayfa 2

Özellikle son yıllarda artan siber dolandırıcılık ve hesap güvenliği ihlalleri, bankaların güvenlik protokollerini güçlendirmesini zorunlu hale getirdi. 

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IBAN ve EFT'de yeni sistem 1 Mart’ta devreye girdi! Artık zorunlu olacak - Sayfa 3

Yeni sistem sayesinde, banka müşterilerinin hesaplarına izinsiz erişim sağlanması ve habersiz para transferleri yapılması engellenecek.

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IBAN ve EFT'de yeni sistem 1 Mart’ta devreye girdi! Artık zorunlu olacak - Sayfa 4

ÇİFT DOĞRULAMA SİSTEMİ NEDİR VE NASIL ÇALIŞACAK?

1 Mart itibariyle bankalar arası para transferleri (EFT ve havale) için ekstra bir doğrulama aşaması eklendi. Artık kullanıcılar, tanımlı telefon numaraları üzerinden yapılan işlemleri onaylamak zorunda kalacak.

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