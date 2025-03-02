IBAN ve EFT'de yeni sistem 1 Mart’ta devreye girdi! Artık zorunlu olacak
Bankacılık sektöründe güvenliği artırmak amacıyla IBAN ve EFT işlemlerinde çift doğrulama sistemi 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.
Bankacılık sektöründe güvenliği artırmaya yönelik yeni tedbirler, 1 Mart itibarıyla uygulanmaya başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hayata geçirilen bu sistem, çift doğrulama yöntemiyle banka hesaplarının daha güvenli olmasını hedefliyor.
Özellikle son yıllarda artan siber dolandırıcılık ve hesap güvenliği ihlalleri, bankaların güvenlik protokollerini güçlendirmesini zorunlu hale getirdi.
Yeni sistem sayesinde, banka müşterilerinin hesaplarına izinsiz erişim sağlanması ve habersiz para transferleri yapılması engellenecek.