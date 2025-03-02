IBAN ve EFT'de yeni sistem 1 Mart’ta devreye girdi! Artık zorunlu olacak

ÇİFT DOĞRULAMA SİSTEMİ NEDİR VE NASIL ÇALIŞACAK?

1 Mart itibariyle bankalar arası para transferleri (EFT ve havale) için ekstra bir doğrulama aşaması eklendi. Artık kullanıcılar, tanımlı telefon numaraları üzerinden yapılan işlemleri onaylamak zorunda kalacak.