IBAN'a para transferinde yeni dönem! Doğrulama sistemi 1 Mart’ta devreye giriyor

IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor

Bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirecek para transferleri (Havale, EFT) için birçok bankada aynı prosedür uygulanıyor. Tanımlı bir telefon üzerinden mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak, ilerleyen dönemde para transferi yaparken ek bir onay ihtiyacını ortadan kaldırıyor.