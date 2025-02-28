IBAN'a para transferinde yeni dönem! Doğrulama sistemi 1 Mart’ta devreye giriyor
BDDK artan dolandırıcılık vakaları sonrasında harekete geçti. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden, yapılan para transferlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemini devreye alıyor. 1 Mart’ta uygulamaya girecek sistemle bazı bankalar kısıtlamalar uygulayacak. Yeni sistem ilerleyen süreçte tüm bankalar için zorunlu olacak.
Son yıllarda bankacılık uygulamasına izinsiz şekilde girilen ve habersizde kredi tahsilatı ya da para transferi gerçekleştiren kullanıcıların sayısındaki dikkat çeken artış, sonrası yeni bir uygulama devreye alınıyor.
IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor
Bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirecek para transferleri (Havale, EFT) için birçok bankada aynı prosedür uygulanıyor. Tanımlı bir telefon üzerinden mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak, ilerleyen dönemde para transferi yaparken ek bir onay ihtiyacını ortadan kaldırıyor.