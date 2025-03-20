İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam kapıda
İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından döviz kurlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu 106 kişinin gözaltına alınması, piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oldu.
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AKARYAKITA ZAM KAPIDA
Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarına hafta başından itibaren kademeli zam yapılması bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre;
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