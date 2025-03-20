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  4. İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam kapıda

İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam kapıda

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından döviz kurlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor..

İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam kapıda - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu 106 kişinin gözaltına alınması, piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oldu.

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İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam kapıda - Sayfa 2

Döviz kurlarındaki ani artış, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

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İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam kapıda - Sayfa 3

AKARYAKITA ZAM KAPIDA

Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarına hafta başından itibaren kademeli zam yapılması bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre;

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İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam kapıda - Sayfa 4

Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam yapılacak.

Çarşamba günü motorin fiyatları 1 TL artacak.

Perşembe günü ise LPG fiyatlarına 65 kuruş zam bekleniyor.

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