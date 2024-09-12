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  4. İBB zamlar sonrasında harekete geçti ; Başvuru yapan herkese ücretsiz gönderilecek

İBB zamlar sonrasında harekete geçti ; Başvuru yapan herkese ücretsiz gönderilecek

İstanbul genelinde kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvuru yapan herkese perlatör gönderecek.

İBB zamlar sonrasında harekete geçti ; Başvuru yapan herkese ücretsiz gönderilecek - Sayfa 1

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından vatandaşlar yeniden su tasarrufuna davet edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) su tasarrufu yapmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz olarak perlatör gönderileceğini açıkladı.

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İBB zamlar sonrasında harekete geçti ; Başvuru yapan herkese ücretsiz gönderilecek - Sayfa 2

ÜCRETSİZ APARAT DAĞITILACAK

karar.com’da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlayan musluk aparatı (perlatör) dağıtmaya başladı.

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İBB zamlar sonrasında harekete geçti ; Başvuru yapan herkese ücretsiz gönderilecek - Sayfa 3

İSKİ, 'Damlaya Damlaya Gelecek Olur', 'Damlaya Damlaya Yaşam Olur' ve 'Damlaya Damlaya Umut Olur' sloganlarıyla 'Su Protokolü Kampanyası' başlatmıştı. Bu kapsamda dağıtımı başlanan su aparatları musluk başlarına takılıyor.

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İBB zamlar sonrasında harekete geçti ; Başvuru yapan herkese ücretsiz gönderilecek - Sayfa 4

İSKİ ÜCRETSİZ SU APARATI ALMANIN YOLU

Aparat suyun akışını havayla karıştırarak kullanım miktarını azaltırken su basıncını da koruyor. İSKİ'ye göre böylece yüzde 40 oranında tasarruf edilebiliyor.

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