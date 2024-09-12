İBB zamlar sonrasında harekete geçti ; Başvuru yapan herkese ücretsiz gönderilecek
İstanbul genelinde kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvuru yapan herkese perlatör gönderecek.
İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından vatandaşlar yeniden su tasarrufuna davet edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) su tasarrufu yapmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz olarak perlatör gönderileceğini açıkladı.
ÜCRETSİZ APARAT DAĞITILACAK
karar.com’da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlayan musluk aparatı (perlatör) dağıtmaya başladı.
İSKİ, 'Damlaya Damlaya Gelecek Olur', 'Damlaya Damlaya Yaşam Olur' ve 'Damlaya Damlaya Umut Olur' sloganlarıyla 'Su Protokolü Kampanyası' başlatmıştı. Bu kapsamda dağıtımı başlanan su aparatları musluk başlarına takılıyor.
İSKİ ÜCRETSİZ SU APARATI ALMANIN YOLU
Aparat suyun akışını havayla karıştırarak kullanım miktarını azaltırken su basıncını da koruyor. İSKİ'ye göre böylece yüzde 40 oranında tasarruf edilebiliyor.