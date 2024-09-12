İBB zamlar sonrasında harekete geçti ; Başvuru yapan herkese ücretsiz gönderilecek

İSKİ, 'Damlaya Damlaya Gelecek Olur', 'Damlaya Damlaya Yaşam Olur' ve 'Damlaya Damlaya Umut Olur' sloganlarıyla 'Su Protokolü Kampanyası' başlatmıştı. Bu kapsamda dağıtımı başlanan su aparatları musluk başlarına takılıyor.