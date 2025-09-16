İBB'den 100 bin öğrenciye burs desteği: Tarih açıklandı! Peki İBB burs başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan ekonomik zorluklara karşı öğrencilere destek sağlamaya devam ediyor. İBB, Genç Üniversiteli Desteği kapsamında her yıl 100 bin öğrenciye burs imkânı sunuyor. Açıklanan kriterlere göre, açıköğretimde eğitim görenler, yurt dışında öğrenim yapan öğrenciler ile lisans için 30, yüksek lisans ve doktora programları için 40 yaşın üzerindekiler burs başvurusunda bulunabilecek.