İBB'den 100 bin öğrenciye burs desteği: Tarih açıklandı! Peki İBB burs başvuru şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine sağladığı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" ile ilgili bilgilendirme yaptı. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor ve başvuru şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan ekonomik zorluklara karşı öğrencilere destek sağlamaya devam ediyor. İBB, Genç Üniversiteli Desteği kapsamında her yıl 100 bin öğrenciye burs imkânı sunuyor. Açıklanan kriterlere göre, açıköğretimde eğitim görenler, yurt dışında öğrenim yapan öğrenciler ile lisans için 30, yüksek lisans ve doktora programları için 40 yaşın üzerindekiler burs başvurusunda bulunabilecek.
Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak ve burs miktarları ne kadar olacak? İşte 2025 İBB burs başvuru tarihleri ve detayları.
BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvurular 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00’dan itibaren kabul edilmeye başlanacak. Öğrenciler başvurularını İstanbul Senin uygulaması veya 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.