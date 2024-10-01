İç Anadolu'da emekçi kadınların pekmez mesaisi başladı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bağ bozumunun ardından kadınlar pekmez mesaisine başladı. Yaklaşık 5 ton üzümden 200 kilogram pekmez ürettiklerini belirten üretici Hidayet Solak, "2 çocuğum var, ikisi de okudu. Sattığımız pekmezden elde ettiğimiz gelir bize destek oldu. Böylelikle ek gelir elde etmiş oluyoruz."
İlçenin en önemli geçim kaynağı olan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2016 yılında tescillenen "karaevrek" ile rengi, aroması ve lezzetiyle ön plana çıkan "parmak" üzümün hasadına başlandı.
Sabahın erken saatlerinde kadınlar tarafından bağdan toplanan üzümler, traktörlere konularak evlere taşınıyor. Yıkanan üzümler, çuvallara dolduruluyor ve geleneksel yöntemle kadınlar tarafından ayakla eziliyor. Bu yöntemle elde edilen üzüm suyu, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan getirilen ve "ağ toprağı" diye tabir edilen toprakla beraber kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor.
Soğuyana dek bekletildiği kazanlardan bez heybelere dökülen ve süzülmeye bırakılan üzüm suyundan şıra elde ediliyor. Daha sonra tekrar kazanda kaynatılan şıra, kadınların bir hafta süren zahmetli mesaisinin ardından pekmeze dönüşüyor.
"Bizi en çok yoran bakır leğen ve kazanların yıkanması"
Pekmez üreticisi kadınlardan Hidayet Solak, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır pekmez kaynatarak aile bütçesine destek olduğunu söyledi.