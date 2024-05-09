İçişleri Bakanlığı personel alımı: 4/b sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına ve taşra teşkilatına toplam 1608 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu. Bakanlık süreçle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre değerlendirmeler tamamlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı 4/b sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte detaylar...
Binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımıyla ilgili açıklama yapıldı. Alıcak personel sayısının 4 katı olarak belirlenen vatandaşlar sözlü sınav ardından kesinleşmiş olacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, e-Devlet'teki "Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linkinden sınav yerlerini ve zamanlarını öğrenebilecekler.
İçişleri Bakanlığı "2024 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU" başlıklı duyuru paylaştı.
Yapılan açıklamada; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 1608 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.
4 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon ünvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.