İçişleri Bakanlığı personel alımı: 4/b sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

4 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon ünvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.