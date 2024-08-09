İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı son üç haftada 4 puanlık bir düşüş yaşadı. Buna göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 73,9 seviyesine geriledi.