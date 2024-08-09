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  4. İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları

İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları geriledi. Peki, faizsiz kredi sunan bankalar hangileri?

İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı son üç haftada 4 puanlık bir düşüş yaşadı. Buna göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 73,9 seviyesine geriledi.

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İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları - Sayfa 2

Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyalarında ise bankalar tarafından temmuz ayarı geldi. Birçok kamu ve özel banka müşterilerine faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?

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İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları - Sayfa 3

İşte banka banka faizsiz kredi kampanyaları:

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İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları - Sayfa 4

İş Bankası (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 25 bin TL

Vade: 3 Ay

Faiz Oranı: %0

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