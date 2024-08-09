İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları geriledi. Peki, faizsiz kredi sunan bankalar hangileri?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı son üç haftada 4 puanlık bir düşüş yaşadı. Buna göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 73,9 seviyesine geriledi.
Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyalarında ise bankalar tarafından temmuz ayarı geldi. Birçok kamu ve özel banka müşterilerine faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?
İşte banka banka faizsiz kredi kampanyaları:
İş Bankası (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 25 bin TL
Vade: 3 Ay
Faiz Oranı: %0