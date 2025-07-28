İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...

100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Kredi Taksiti: 10 bin 908 TL

-Toplam geri ödeme: 131 bin 475 TL