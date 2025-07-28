İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...
TCMB’nin faiz indiriminin ardından bankalar da harekete geçerek kredi oranlarını aşağı çekmeye başladı. İhtiyaç kredilerinde 12 ay vadede en düşük oran uzun bir aranın ardından yüzde 3,39’a kadar geriledi. 12, 24 ve 36 ay vadede en düşük ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? 100 bin TL kredi için her 3 vadede güncel geri ödeme tabloları nasıl? Son durumda faiz yükü hangi seviyede? Tüketiciler bundan sonraki süreçte ne yapmalı? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın geçen hafta 300 baz puanlık indirimin ardından politika faizini %43,00 seviyesine çekmesiyle birlikte, kredi oranlarında da hareketlilik gözlemleniyor.
Tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç kredisi oranlarında faizler aşağı çekilmeye başlandı. Bankalarca sunulan 12 aylık kredi faizlerinde uzun bir aranın ardından %3,50 seviyesinin altı görüldü.
1 YIL VADELİ KREDİLER
28 Temmuz 2025 itibarıyla, 1 yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar şöyle sıralanıyor:
-ON Dijital: %3,39
-QNB: %3,59
-Alternatif Bank: %3,59
-TEB: %3,65
-Getir Finans: %3,75
100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE
En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 100 bin TL
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Kredi Oranı: %3,39
-Kredi Taksiti: 10 bin 908 TL
-Toplam geri ödeme: 131 bin 475 TL