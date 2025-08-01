İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararına sonrası ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum... 1 Ağustos 2025 itibarıyla en düşük faizli ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 12 ay vadeli 100 bin TL'nin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?
Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme planları belli oldu.
Bankaların sunduğu faiz oranları ve taksit tutarları farklılık gösterirken, 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişinin 12 ay sonunda ne kadar geri ödeme yapacağı merak ediliyor.
İşte banka banka 12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi: