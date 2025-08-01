İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...

Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme planları belli oldu.

Bankaların sunduğu faiz oranları ve taksit tutarları farklılık gösterirken, 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişinin 12 ay sonunda ne kadar geri ödeme yapacağı merak ediliyor.