İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu?

-İhtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 605 milyar 797 TL oldu.

-Bir öndeki hafta kredi hacmi 1 trilyon 585 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

-Böylece ihtiyaç kredilerinde haftalık artış 30 milyar TL olarak gerçekleşti.

-Bu artış son 6 haftanın en hızlı artışı olarak da kayıtlara geçti.