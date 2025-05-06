İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu?
TCMB’nin son faiz kararlarının ardından özellikle 12 ay vadeli ‘daha kısa süreli’ ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 4 ve üzerine doğru hareketlendi. Ancak 24 ay vadede kampanyalarla birlikte en düşük oran yüzde 2,99’a kadar geriliyor. En düşük oranlar hangi bankalarda? 12, 24 ve 36 ay vadede 100 bin TL’nin güncel geri ödeme tablosu nasıl oluşuyor? İşte detaylar...
Faiz oranlarında yüksek seyre rağmen özellikle ihtiyaç kredisi hacminde de artış devam ediyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan son verilere göre 25 Nisan ile sona eren haftada;
-İhtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 605 milyar 797 TL oldu.
-Bir öndeki hafta kredi hacmi 1 trilyon 585 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.
-Böylece ihtiyaç kredilerinde haftalık artış 30 milyar TL olarak gerçekleşti.
-Bu artış son 6 haftanın en hızlı artışı olarak da kayıtlara geçti.
EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ
Mayıs ayının ilk haftasında bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi oranlarına bakıldığında, kısa vadede daha yüksek oranlar öne çıkarken, vade uzadıkça oranların da gerilediği dikkat çekiyor. Bu arada neredeyse bütün bankalarda 12 aylık vadede kredi oranlarının %4 ve üzerine çıktığı görülüyor.