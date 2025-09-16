  1. Ekonomim
  4. İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

Geçen hafta Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,50 seviyesine çekilmesinin ardından, bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler de “en ucuz kredi” arayışını hızlandırdı. Bankalarca sunulan kredi seçenekleri ise 1, 2 ve 3 yıl vadede farklı oranlara işaret ediyor. En ucuz ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda? 100 bin TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar...

Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indiriminin ardından gözler bir yandan kredi faizlerine de çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranı %43’ten %40,50 seviyesine çekilmişti.

Bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler de “en ucuz kredi” arayışını hızlandırdı. Bankalarca sunulan ihtiyaç kredilerine bakıldığında ise 1, 2 ve 3 yıl vadede farklı oranlar dikkat çekiyor.

1 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-ON Dijital: %3,29

-TEB: %3,39

-Alternatif Bank: %3,39

-Getir Finans: %3,55

-QNB: %3,59

100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,29

-Aylık Taksit: 10.827 TL

-Toplam Geri Ödeme: 130 bin 426 TL

