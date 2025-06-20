İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL’nin geri ödemesi düştü: İşte güncel oranlar...

TCMB’nin hem politika faizinde hem de koridorda ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini aktaran Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, “Hem tarifeler hem de jeopolitik risklere daha yüksek hassasiyetin oluştuğunu düşünüyorum. Nitekim iç dinamiklere yönelik değerlendirmelerde, hem enflasyonun düşüş ana eğilimi ve devamlılığı hem de iç talepte yavaşlama açısından güvenli duruş korunuyor. Küresel belirsizliklerin ufkun tekrar açılmasına izin verdiği noktada, faiz indirimi seçeneğinin de masaya gelebilir” ifadelerini kullandı.