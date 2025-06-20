İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL’nin geri ödemesi düştü: İşte güncel oranlar...
BDDK verilerine göre geçen hafta ihtiyaç kredisi hacmi 35 milyar TL artarak 1 trilyon 696 milyar lira oldu. Son 13 haftanın en hızlı artışı yaşanırken, kredi hacminde yeni zirve görüldü. Dün TCMB faizi sabit tutarak ihtiyatlı duruşunu sürdürdü. Tüketici kredisi faizlerinde ise 12 ay vadede sınırlı gerileme dikkat çekiyor. Son durumda en düşük oranlar hangi seviyede ve hangi bankalarda? 125 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL? İşte detaylar...
Faizlerde yüksek seyrin devam etmesine rağmen, ihtiyaç kredisi hacminde geçen hafta dikkat çeken bir artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre;
-13 Haziran ile sonra eren haftada ihtiyaç kredilerinin hacmi 1 trilyon 696,43 milyar liraya çıktı.
-Söz konusu rakam bir önceki hafta 1 trilyon 661,68 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.
-Böylece son 1 haftalık süreçte ihtiyaç kredisi hacmine artış 34,75 milyar TL olarak gerçekleşti.
-Bu artış, aynı zamanda son 13 haftanın da en hızlı yükselişine işaret etti.
-Öte yandan ihtiyaç kredisi hacmi, tüm zamanların en yüksek seviyesine de ulaşmış oldu.
TCMB’DEN İHTİYATLI YAKLAŞIM
Bu arada krediler cephesinde de dikkatler bir yandan TCMB’nin faiz kararına çevrilmişti. Para Politikası Kurulu dünkü toplantıda aldığı kararla, politika faizini %46,00’da ve koridorun üst bandını %49,00 seviyesinde sabit bıraktı.
TCMB’nin hem politika faizinde hem de koridorda ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini aktaran Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, “Hem tarifeler hem de jeopolitik risklere daha yüksek hassasiyetin oluştuğunu düşünüyorum. Nitekim iç dinamiklere yönelik değerlendirmelerde, hem enflasyonun düşüş ana eğilimi ve devamlılığı hem de iç talepte yavaşlama açısından güvenli duruş korunuyor. Küresel belirsizliklerin ufkun tekrar açılmasına izin verdiği noktada, faiz indirimi seçeneğinin de masaya gelebilir” ifadelerini kullandı.