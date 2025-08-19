İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...

Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla beraber faizlerde düşüş trendi de gündemde. Şimdi en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada ve ne kadar sorusu merak ediliyor.

Bankalar rakamları güncellemeye devam ederken 125 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadede güncel geri ödemesi ve aylık taksitleri de belli oldu. İşte detaylar...