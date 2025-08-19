İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...
Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik sürerken özellikle nakit ihtiyacı bulunan ihtiyaç kredisi faiz oranları konusunda araştırma yapmaya devam ediyor. Buna göre; örneğin 125 bin TL ihtiyaç kredisi çekecek bir vatandaşın aylık taksit oranları da belli oluyor. Ödemeler 12 ay, 24 ay ve 36 aya göre değişkenlik gösterirken en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla beraber faizlerde düşüş trendi de gündemde. Şimdi en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada ve ne kadar sorusu merak ediliyor.
Bankalar rakamları güncellemeye devam ederken 125 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadede güncel geri ödemesi ve aylık taksitleri de belli oldu. İşte detaylar...
Bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığı zaman farklı vadelerde farklı oranlar görülebiliyor. 12 ay vadeli kredilerde en düşük oran olarak yüzde 3,39 dikkat çekerken 36 ay vadede ise oranın yüzde 2,99 seviyesine kadar düşebildiği görülüyor.
12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
125 bin TL'lik 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinde bankalar tarafından sunulan en düşük faiz oranı olarak yüzde 3,39 oranı göze çarpıyor.
125 BİN TL'NİN 12 AY VADEDE GERİ ÖDEMESİ VE AYLIK TAKSİT TUTARI
Yüzde 3,39'luk oran dikkate alındığında 125 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesi şu şekilde oluyor:
Kredi Tutarı: 125 bin TL
Kredi Vadesi: 12 ay
Kredi Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 13 bin 635 TL
Toplam Geri Ödeme: 164 bin 344 TL