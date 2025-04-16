İhtiyaç kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte rakamlar
İhtiyaç kredisi faizlerinde 12 ay vadede yükselişler yaşanırken, en düşük oran yüzde 3,84 seviyesine kadar çıktı. 36 ay vadede ise yüzde 2,99 oran devam ediyor. Ancak son durumda 12 aylık kredilerde faiz yükü yüzde 35 olarak gerçekleşirken, 24 aylık kredilerde yüzde 66 ve 36 aylık kredilerde ise yüzde 88’e ulaşıyor. En düşük kredi faizleri hangi bankalarda? 125 bin TL’ni 12, 24 ve 36 ay vadede geri ödemesi kaç TL? İşte detaylar...
Piyasalarda Merkez Bankasının yarınki kritik faiz kararı beklenirken, tüketicilerin yakından takip ettiği ihtiyaç kredisi faizlerinde bu hafta dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Özellikle 12 aylık vade için faiz oranlarında yukarı hareketlilik gözlemleniyor.
VADEYE GÖRE FARKLI ORANLAR
Bankalarca sunulan oranlara bakıldığında, 16 Nisan 2025 itibarıyla 12 ay vadede en düşük ihtiyaç kredisi faizi %3,84 seviyesine çıktı. 24 ay vadede en düşük oran %3,49 ve 36 ay vadede ise %2,99’a kadar geriliyor. Ancak vade uzadıkça, geri ödenecek tutarın da artacağı uyarısı yapılıyor.
EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ
12 ay vadeli kredilerde en düşük oranlar şöyle:
-QNB: %3,84
-Getir Finans: %3,89
-Türkiye Finans: %3,89 (Kâr payı oranı)
-Alternatif Bank: %3,89
-TEB: %3,89