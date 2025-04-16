İhtiyaç kredilerinde son durum! En düşük oran hangi bankada? İşte rakamlar

VADEYE GÖRE FARKLI ORANLAR

Bankalarca sunulan oranlara bakıldığında, 16 Nisan 2025 itibarıyla 12 ay vadede en düşük ihtiyaç kredisi faizi %3,84 seviyesine çıktı. 24 ay vadede en düşük oran %3,49 ve 36 ay vadede ise %2,99’a kadar geriliyor. Ancak vade uzadıkça, geri ödenecek tutarın da artacağı uyarısı yapılıyor.