İhtiyaç kredilerinde son durum! İşte 50 bin ve 100 bin TL’nin güncel geri ödemesi...

KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR

BDDK verilerine göre toplam tüketici kredilerinin içerisinde ihtiyaç kredileri, 1 trilyon 445 milyar TL hacimle ilk sırada yer alıyor. 17-24 Ocak haftasında da yaklaşık 14 milyar liralık bir artış dikkat çekti. Bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç kredisi faizi bu hafta da 2,99 olarak devam ediyor.