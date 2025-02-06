İhtiyaç kredilerinde son durum! İşte 50 bin ve 100 bin TL’nin güncel geri ödemesi...
Faizlerde indirim beklentileri yükselirken; tüketicilerin de en düşük oranlı ihtiyaç kredisi aramaları hızlandı. Bankalarca sunulan tekliflere bakıldığında; 50 bin TL için 12/24 ay vadede en uygun oran yüzde 2,99 olarak öne çıkıyor. 100 bin TL kredide ise oranlar yükseliyor. İhtiyaç finansmanı oranları hangi bankada, ne kadar oldu? 50 bin ve 100 bin TL’nin güncel geri ödeme tablosu nasıl şekillendi? İşte detaylar...
TCMB’nin politika faizinde ve mevduat faizlerinde son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık, kredi faizleri daha yavaş hızla geriliyor. Ekonomi yönetiminin “enflasyonda kalıcı düşüşü tesis etmek” için kredi genişlemesine getirdiği sınırlamalar, bunda etkili oluyor.
KREDİLER GERİDEN GELİYOR
Öte yandan gerileyen mevduat faizi faktörünün, banka fonlama maliyetlerine “gecikmeli” yansımaları da kredi faiz oranlarındaki indirimlerin “arkadan gelmesine” sebep oluyor. Tüketici kredileri hacmine bakıldığında ise 24 Ocak ile sona eren haftada 2 trilyon 37 milyar liraya ulaştığı görüldü.
KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR
BDDK verilerine göre toplam tüketici kredilerinin içerisinde ihtiyaç kredileri, 1 trilyon 445 milyar TL hacimle ilk sırada yer alıyor. 17-24 Ocak haftasında da yaklaşık 14 milyar liralık bir artış dikkat çekti. Bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç kredisi faizi bu hafta da 2,99 olarak devam ediyor.
50 BİN TL KREDİ, 12/24 AY GERİ ÖDEME
50 bin TL kredi için 12 ay vadede en düşük oranlar şöyle:
-Alternatif Bank: %2,99
-Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)
-ON Dijital: %3,49
50 bin TL kredi için 24 ay vadede en düşük oranlar şöyle:
-Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)
-ON Dijital: %3,39
-ING Bank: %3,44