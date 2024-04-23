İhtiyaç kredilerinde faiz oranları güncellendi: İşte yeni faizler...
Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanı olan vatandaşlar internet üzerinden başvuru yaparak, bankada hesap açarak ya da kredi kartı talep edip ihtiyaç kredisi alabiliyor. Peki, hangi banka yeni müşterilere özel faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor? İşte, ekonomim.com'un derlediği bilgiye göre, faizsiz kredi veren bankalar ve güncel faiz oranları...
QNB Finansbank
Kredi tutarı: 15.000 TL
Vade: 4 ay
Aylık taksit tutarı: 3.750 TL
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Akbank
Kredi tutarı: 20.000 TL
Vade: 3 ay
Aylık taksit tutarı: 6.666 TL
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Garanti BBVA
Kredi tutarı: 20.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık taksit tutar: 4.166 TL
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Türkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 20.000
Vade: 6 ay
Aylık taksit tutarı: 3.333 TL
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