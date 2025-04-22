İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi: 12 ay vadeli 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu
22 Nisan itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncel durum belli oldu. 12 ay vadeli kredilerde faiz oranları yükseliş trendini sürdürürken, en düşük faiz oranı yüzde 2,99 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Peki, hangi bankalar en uygun ihtiyaç kredisi imkanını sağlıyor? 12 ay vade ile kullanılan 50 bin TL’lik kredinin toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini dün yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından, kredi faizleri yeniden mercek altına alındı.
Peki bankalarda güncel faiz oranları hangi seviyede bulunuyor? Hangi bankalar en düşük faizle kredi imkanı sunuyor?
22 Nisan Salı itibarıyla, 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisinde bankalara göre aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları şu şekilde belirlendi: