İhtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum: 100 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR

Bugün büyüklüğü 2 trilyon 62 milyar lirayı bulan toplam tüketici kredileri içinde en büyük pay ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Daha düşük tutarlarda ve daha kısa vadelerde kullanılan bu krediler son 2 haftalık süreçte 36 milyar lira artışla 1 trilyon 467 milyar lirayı aştı. Yüksek faize rağmen gerçekleşen bu artışla birlikte ihtiyaç kredilerinin toplam içindeki payı da yüzde 71,15'e ulaştı.