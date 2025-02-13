İhtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum: 100 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Daha düşük tutarlarda ve kısa vadelerde kullanılan ihtiyaç kredileri son 2 haftada 36 milyar lira arttı ve 1 trilyon 467 milyar lirayı aştı. Peki buna karşılık ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son 1 haftalık süreçte indirim oldu mu? En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı hangi banka tarafından veriliyor? 100 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Ocak ayında açıklanan enflasyon rakamlarının beklentileri aşması ve TCMB’nin bu yıl TÜFE hedefini yukarı yönlü revize etmesinin ardından piyasalarda belirsizlik artıyor.
Ocak ayında yüzde 5,03 ile beklentiyi aşan TÜFE’nin, şubat ayında yüzde 3,5 civarında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Bu sonuçların gerçekleşmesi halinde Merkez Bankası'nın ‘daha temkinli’ hareket edebileceği öngörülüyor.
Yaşanan gelişmeler kredi faizlerine de yansıyor. Aralık ve ocak ayındaki faiz indirimlerinin ardından düşüşe geçen kredi oranları da son iki haftadır sabit seyirde...
KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR
Bugün büyüklüğü 2 trilyon 62 milyar lirayı bulan toplam tüketici kredileri içinde en büyük pay ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Daha düşük tutarlarda ve daha kısa vadelerde kullanılan bu krediler son 2 haftalık süreçte 36 milyar lira artışla 1 trilyon 467 milyar lirayı aştı. Yüksek faize rağmen gerçekleşen bu artışla birlikte ihtiyaç kredilerinin toplam içindeki payı da yüzde 71,15'e ulaştı.