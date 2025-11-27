İhtiyaç kredisi faizinde son durum ne? 125 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında bu hafta yeni bir indirim var mı? En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL’nin 12 ve 24 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında bu hafta yeni bir indirim olmadığı görülüyor.
Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL’nin 12 ve 24 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
HANGİ BANKADA FAİZ ORANI NE KADAR?
İşte en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını veren bankalar:
Alternatif Bank: %2,79
TEB: %2,99
QNB: %2,99
ON Dijital: %3,29
Denizbank: %3,61
ING: %3,64