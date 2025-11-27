İhtiyaç kredisi faizinde son durum ne? 125 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

125 BİN TL'NİN 12 AY VADELİ GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük faiz oranına göre hesaplanırsa 125 bin TL kredinin 12 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:

Kredi tutarı: 125 bin TL

Kredi vadesi: 12 ay

Kredi Oranı: %2,79

Aylık taksit: 13 bin 33 TL

Toplam geri ödeme: 157 bin 14 TL