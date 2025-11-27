  1. Ekonomim
  4. İhtiyaç kredisi faizinde son durum ne? 125 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

İhtiyaç kredisi faizinde son durum ne? 125 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında bu hafta yeni bir indirim var mı? En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL’nin 12 ve 24 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında bu hafta yeni bir indirim olmadığı görülüyor.

Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL’nin 12 ve 24 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

HANGİ BANKADA FAİZ ORANI NE KADAR?

İşte en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını veren bankalar:

Alternatif Bank: %2,79
TEB: %2,99
QNB: %2,99
ON Dijital: %3,29
Denizbank: %3,61
ING: %3,64

125 BİN TL'NİN 12 AY VADELİ GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük faiz oranına göre hesaplanırsa 125 bin TL kredinin 12 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:

Kredi tutarı: 125 bin TL
Kredi vadesi: 12 ay
Kredi Oranı: %2,79
Aylık taksit: 13 bin 33 TL
Toplam geri ödeme: 157 bin 14 TL

