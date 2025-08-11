İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Merkez Bankası faiz indirimlerine başlarken bankalar da kredi oranlarını belli kampanyalarla aşağı çekiyor. 100 bin TL kredi için 12 vadede en düşük oran yüzde 1,99 ve 24 ay vadede yüzde 2,99’ye kadar geriledi. En ucuz ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda? 100 bin TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL? Tüketiciler ne yapmalı? İşte detaylar...
Merkez Bankasının geçen ayki faiz indiriminin ardından bankalar da ihtiyaç kredisi oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Bu süreçte müşteri kazanabilmek için çeşitli kampanyalar öne çıkmaya başladı.
Kampanyalı faiz oralarının son dönemde görülmemiş seviyelerde sunulması dikkatlerden kaçmadı. Bu kredi paketleri, genellikle 100 bin TL için teklif ediliyor.
1 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER
11 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan 12 ay vadeli en ucuz krediler şöyle:
TEB: %1,99 (Yeni müşteri)
Akbank: %2,05 (Yeni müşteri)
Alternatif Bank: %3,59
QNB: %3,64
Getir Finans: %3,65