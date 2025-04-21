İhtiyaç kredisi faizleri yükseliyor mu? 100 bin, 125 bin ve 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

Merkez Bankasının beklentilerden daha şahin bir kararla politika faizini %46 seviyesine çekmesinin ardından, dikkatler tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç kredilerine çevrildi. Tüketiciler de muhtemel maliyet artışından etkilenmemek için “en ucuz ihtiyaç kredisi” aramalarını hızlandırdı.