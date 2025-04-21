İhtiyaç kredisi faizleri yükseliyor mu? 100 bin, 125 bin ve 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
Merkez Bankasının faiz artışının ardından tüketiciler de harekete geçti. Daha fazla faiz yükünden korunmak isteyen tüketiciler ‘en ucuz ihtiyaç kredisi’ aramalarını hızlandırdı. Bankalarca sunulan kredilere bakıldığında, kısa vadeli kredi oranlarında artış dikkat çekiyor. Bu hafta başında 12, 24 ve 36 ay vadede en düşük ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda? 100 bin TL, 125 bin TL ve 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL? İşte detaylar...
Merkez Bankasının beklentilerden daha şahin bir kararla politika faizini %46 seviyesine çekmesinin ardından, dikkatler tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç kredilerine çevrildi. Tüketiciler de muhtemel maliyet artışından etkilenmemek için “en ucuz ihtiyaç kredisi” aramalarını hızlandırdı.
Bankalarca sunulan ihtiyaç kredilerine bakıldığında ise kısa vadede faiz oralarının bir miktar arttığı dikkat çekerken, uzun vadede düşük oranların devam ettiği görüldü.
12 AY VADEDE EN DÜŞÜK ORANLAR
21 Nisan 2025 itibarıyla 100 bin TL için 12 ay vadede en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:
-QNB: %3,84
-Vakıf Katılım: %3,89
-Alternatif Bank: %3,89
-TEB: %3,89