İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi

KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR

Öte yandan tüketicilerin gözü ihtiyaç kredisi faiz oranlarına çevrildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 3 Ocak ile biten haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 7 milyar TL artarak 1 trilyon 431 milyar liraya yükseldi.