İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi
Merkez Bankası'dan ikinci faiz indirimi beklentisi ağırlık kazandı. Bankalar da ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını düşürmeye başladı. Peki 50 bin ve 100 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı ne? 12 ve 24 ay vadede aylık ve toplam geri ödeme ne kadar? İşte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları...
Piyasalarda gözler, gelecek hafta Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Ekonomistler 23 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.
KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR
Öte yandan tüketicilerin gözü ihtiyaç kredisi faiz oranlarına çevrildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 3 Ocak ile biten haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 7 milyar TL artarak 1 trilyon 431 milyar liraya yükseldi.
İHTİYAÇ KREDİSİNDE EN UYGUN FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKA VERİYOR?
Tüketiciler “en düşük, en ucuz, en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranını” merak ederken Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarda kredi faiz oranlarında dikkat çeken gerilemeler var.