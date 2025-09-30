İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum! 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...
Bankadan para çekmek isteyen vatandaşlar “en ucuz ihtiyaç kredisi” aramalarını hızlandırdı. Sunulan faiz oralarına bakıldığında ise 250 bin TL için en düşük oranlar 12 ve 24 ay vadede yüzde 2,99’a kadar geriledi. Bu rakamlar, son haftaların “en uygunu” olarak dikkat çekerken; 30 Eylül 2025 itibarıyla “en ucuz ihtiyaç kredileri” hangi bankalarda? 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Türkiye’de enflasyon ve faiz oralarında yaşanan gerileme kredi oranlarına yansımış ve bankalarca sunulan finansman maliyetlerinde son aylarda dikkat çeken düşüşler yaşanmıştı.
TCMB tarafından son olarak eylül toplantısında politika faizi oranı 250 baz puanlık indirimle %40,50 seviyesine çekilmişti. Bu oran, aynı zamanda Kasım 2023’ten bu yana da en düşük faiz oranına işaret etmişti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise enflasyon ağustos ayında yıllık bazda %32,95 seviyesine geriledi. Son durumda politika faizi, TÜFE’nin yaklaşık 7,50 puan üzerinde konumlanıyor ve “sıkı duruş” korunuyor.