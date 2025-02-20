İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 250 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yeni limitlerin belirlenmesiyle birlikte ihtiyaç kredilerinde de hareketlenme oldu. Tüketiciler “en uygun faizli ihtiyaç kredisini veren bankaları” araştırıyor. Peki en uygun kredi oranları hangi bankalarda? 125 bin TL ve 250 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredilerine yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeye göre;
* 36 ay vadeli kredilerde üst limit 125 bin TL
* 24 ay vadeli kredilerde ise 250 bin TL’ye kadar yükseltilmişti.
9 Haziran 2022 tarihli düzenleme ile söz konusu kredilerde üst limit, sırasıyla 50 bin TL ve 100 bin lira ile sınırlandırılmıştı. Yeni limitlerin belirlenmesiyle birlikte kredi piyasasında da hareketlenme oldu.
KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR
BDDK tarafından açıklanan verilere göre tüketici kredilerinde son 4 haftalık süreçte yükseliş yaşandığı görüldü. 17 Ocak haftasında 2 trilyon 20 milyar TL olan tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü, 7 Şubat haftasında 2 trilyon 67 milyar TL seviyesine yükseldi. İhtiyaç kredisi hacmi ise aynı dönemde; 1 trilyon 431 milyar liradan 1 trilyon 470 milyar liraya yükseldi. Böylece ihtiyaç kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki ağırlığı da %71,11 olarak gerçekleşti.
EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ NE?
Son düzenlemelerin ardından tüketiciler “en ucuz ihtiyaç kredisi” aramalarını hızlandırırken, bankalar tarafından bu hafta sunulan oranlardaki yeni düşüşler dikkat çekti.