İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 250 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredilerine yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeye göre;

* 36 ay vadeli kredilerde üst limit 125 bin TL

* 24 ay vadeli kredilerde ise 250 bin TL’ye kadar yükseltilmişti.

9 Haziran 2022 tarihli düzenleme ile söz konusu kredilerde üst limit, sırasıyla 50 bin TL ve 100 bin lira ile sınırlandırılmıştı. Yeni limitlerin belirlenmesiyle birlikte kredi piyasasında da hareketlenme oldu.