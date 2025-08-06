İhtiyaç kredisinde oranlar geriliyor! 125 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...
Temmuz ayı enflasyonunun beklenti altında kalmasının ardından, eylülde TCMB’den 300 baz puanlık faiz indirimi beklentileri öne çıkmaya başladı. Bankalar tarafından da ihtiyaç kredisi oranlarında aşağı yönlü revizyonlar devam ediyor. 6 Ağustos 2025 itibarıyla 12, 24, ve 36 ay vadede en düşük ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda? 125 bin TL kredinin güncel geri ödeme tabloları nasıl? İşte detaylar...
Merkez Bankasının geçen ayki faiz indiriminin ardından, bu hafta başında açıklanan temmuz enflasyonunun da tahminlerin altında gelmesi, yeni faiz indirimleri için kapıyı araladı. Yıllık enflasyonun %33,50 sınırına çekilmesiyle birlikte, TCMB’den de eylül ayında 300 baz puanlık indirim beklentisi ağırlık kazanmaya başladı.
Son durumda politika faizi %43,00 seviyesinde bulunuyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde gelecek ay %40,00 seviyesine kadar gerileme söz konusu olabilecek.
KREDİLER DE HAREKETLENDİ
Faizlerde düşüş beklentisi kredi piyasalarında da dikkatle takip ediliyor. Tüketicilerin en çok talep gösterdiği ihtiyaç kredisi oranlarında da hareketlilik başladı. Özellikle TCMB’nin faiz indirimi sonrası bankalar da ihtiyaç kredisi oranlarını geri çekmeye başladı.