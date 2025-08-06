İhtiyaç kredisinde oranlar geriliyor! 125 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...

KREDİLER DE HAREKETLENDİ

Faizlerde düşüş beklentisi kredi piyasalarında da dikkatle takip ediliyor. Tüketicilerin en çok talep gösterdiği ihtiyaç kredisi oranlarında da hareketlilik başladı. Özellikle TCMB’nin faiz indirimi sonrası bankalar da ihtiyaç kredisi oranlarını geri çekmeye başladı.