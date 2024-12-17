İhtiyaç kredisinde rakamlar güncellendi: 50 bin, 75 bin ve 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Gelecek hafta TCMB’nin kritik faiz kararı yaklaşırken, dikkatler bir yandan da kredi faizlerinde… Tüketicilerin “en uygun, en ucuz kredi nerede” aramaları hızlandı. Özellikle “50 bin TL kredi 12 ay geri ödeme”, “100 bin TL kredi 24 ay geri ödeme” merak ediliyor. Bankalarca sunulan oranlara bakıldığında ise ihtiyaç kredisi faizlerinin %2,99’a kadar gerilediği görülüyor. İşte kredilerde son durum ve geri ödeme tabloları…
Merkez Bankasının 26 Aralık’taki kritik faiz toplantısı yaklaşırken, dikkatler bir yandan da kredi faizlerine çevrildi. Yıl boyunca izlenen sıkı para politikası neticesinde kredi faizleri de yüksek seyrini korudu. Buna karşılık son haftalarda kredi hacminde artışlar dikkat çekiyor.
SON 4 HAFTADA HACİM YÜKSELDİ
BDDK tarafından açıklanan verilere göre; 15 Kasım ile sona eren haftada konut, otomobil ve ihtiyaç kredilerinin toplamını oluşturan tüketici kredilerinin büyüklüğü, 1 trilyon 893 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. 6 Aralık haftasında söz konusu kredi hacmi 1 trilyon 950 milyar TL olarak gerçekleşti.
57 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ
Son dört haftalık süreçte tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 57 milyar liralık artış gösterdi. Bu kredilerin 1 trilyon 376 milyar gibi çoğunluğunu, ihtiyaç kredileri oluşturuyor. Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, tüketicilerin, daha düşük miktarlar ve daha kısa vadelerde ihtiyaç kredilerine olan ilgisinin devam ettiği görülüyor.