İhtiyaç kredisinde rakamlar güncellendi: 50 bin, 75 bin ve 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

57 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

Son dört haftalık süreçte tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 57 milyar liralık artış gösterdi. Bu kredilerin 1 trilyon 376 milyar gibi çoğunluğunu, ihtiyaç kredileri oluşturuyor. Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, tüketicilerin, daha düşük miktarlar ve daha kısa vadelerde ihtiyaç kredilerine olan ilgisinin devam ettiği görülüyor.