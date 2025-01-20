İhtiyaç sahiplerine verilen devlet destekleri! İşte fatura, eğitim, iş bulma ödemeleri

Devlet, Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlı aylığı, elektrik desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri, barınma ve cenaze yardımı gibi birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Evin en önemli gider kalemlerinden olan fatura destekleri ise bu ödemelerin başında geliyor.