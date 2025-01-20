İhtiyaç sahiplerine verilen devlet destekleri! İşte fatura, eğitim, iş bulma ödemeleri
İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet her ay milyonlarca liralık destek sağlıyor. Pek çok kişi bu destek ödemelerini ya duymuyor ya da kendisine uygun olup olmadığını bilmiyor. Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlı aylığı, elektrik desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri, barınma ve cenaze yardımı gibi pek çok alanda ödeme yapılıyor. İşte ailelere destek olan devlet ödemeleri…
İhtiyaç sahibi her kesimi kapsayan desteklerle hanelere her ay milyarlarca liralık ödeme yapılıyor. Pek çok kişi ihtiyacı olmasına rağmen ya bu destekleri duymuyor ya da nasıl başvuracağını bilmediğinden faydalanamıyor.
Devlet, Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlı aylığı, elektrik desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri, barınma ve cenaze yardımı gibi birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Evin en önemli gider kalemlerinden olan fatura destekleri ise bu ödemelerin başında geliyor.
Elektrik faturasından 2 milyon vatandaş yararlanıyor
İhtiyaç sahibi dar gelirlinin elektrik tüketim desteği uygulaması, 1 Mart 2019’da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında, ihtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 150 kilovatsaate kadar kısmını devlet karşılıyor. Bu yardımdan 2 milyondan fazla vatandaş yararlanıyor.
Gelir asgari ücretin üçte birinden az ise faydalanabiliyor
Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere verilen elektrik tüketim desteği hanedeki kişiye göre değişiyor. 1 Ocak itibarıyla 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (155.43 lira), 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (207.23), 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (259.04 lira), 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (310.85 lira) destek sağlanır. Hak sahiplerinin kimlik ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterli oluyor. Bu haktan hanedeki kişi başına aylık geliri 2025 yılı için net asgari ücretin üçte birinden (2025 yılı için 7 bin 368 lira) az olanlar yararlanabiliyor.