İki hisse yüzde 30’un üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse

10-13 Haziran haftasında BIST 100 endeksi yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,88 puandan kapanış yaptı. Endeksin gerilediği haftada bazı hisseler sert düşüşler yaşarken, bazıları ise yüksek oranlı yükselişlerle dikkat çekti.

İşte bu hafta en çok kaybettiren hisseler...