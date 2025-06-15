İki hisse yüzde 30’un üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
10-13 Haziran haftasında BIST 100 endeksi yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,88 puandan kapanış yaptı. Endeksin gerilediği haftada bazı hisseler sert düşüşler yaşarken, bazıları ise yüksek oranlı yükselişlerle dikkat çekti.
İşte bu hafta en çok kaybettiren hisseler...
10 - Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT)
Geçen Hafta Kapanış Fiyatı: 8,75 TL
Bu Hafta Kapanış Fiyatı: 7,60 TL
Yüzdelik Değişim: %-13,14
9 - Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
Geçen Hafta Kapanış Fiyatı: 1,72 TL
Bu Hafta Kapanış Fiyatı: 1,49 TL
Yüzdelik Değişim: %-13,37