  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. İki hisse yüzde 30’un üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse

İki hisse yüzde 30’un üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse

Borsa İstanbul'da geride kalan haftada yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.

İki hisse yüzde 30’un üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse - Sayfa 1

10-13 Haziran haftasında BIST 100 endeksi yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,88 puandan kapanış yaptı. Endeksin gerilediği haftada bazı hisseler sert düşüşler yaşarken, bazıları ise yüksek oranlı yükselişlerle dikkat çekti.

İşte bu hafta en çok kaybettiren hisseler... 

1 | 21
İki hisse yüzde 30’un üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse - Sayfa 2

10 - Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT)
Geçen Hafta Kapanış Fiyatı: 8,75 TL
Bu Hafta Kapanış Fiyatı: 7,60 TL
Yüzdelik Değişim: %-13,14

2 | 21
İki hisse yüzde 30’un üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse - Sayfa 3

9 - Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
Geçen Hafta Kapanış Fiyatı: 1,72 TL
Bu Hafta Kapanış Fiyatı: 1,49 TL
Yüzdelik Değişim: %-13,37

3 | 21
İki hisse yüzde 30’un üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse - Sayfa 4

8 - Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)
Geçen Hafta Kapanış Fiyatı: 3.725,00 TL
Bu Hafta Kapanış Fiyatı: 3.202,50 TL
Yüzdelik Değişim: %-14,02

4 | 21