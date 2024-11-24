İki rakam öne çıkıyor: İşte asgari ücret zammında gerçekleşmesi muhtemel senaryolar...
Yeni yılda asgari ücret zammının, gerçekleşen enflasyona göre mi, yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranına göre mi yapılacağı merak konusu... AK Parti’deki beklenti her iki oranın ortalaması yani yüzde 32-35 arası bir artış yapılması yönünde. Kulislerde en düşük emekli aylığının da yılbaşından sonra artabileceği görüşü hâkim...
Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde, AK Parti ve hükûmet nezdinde ne kadar artış yapılabileceğine dair değerlendirmeler sürüyor. Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da asgari ücret artışının masaya yatırıldığı belirtildi.
Bir süredir asgari ücrette yıl sonunda belli olacak enflasyon mu yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranında mı artış olacağına yönelik tartışmalar yapılıyor. AK Parti’deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde.
Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak açıklanmıştı.