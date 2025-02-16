İkinci el araç fiyatları yükseldi! Hurda teşviki piyasayı hareketlendirdi
Hurda teşviki Meclis’e sunulan kanun teklifiyle tekrar gündeme geldi. Düzenleme henüz hayata geçmese de piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. 25 yaş üstü araçlara ilgi giderek artıyor.
Hurda teşviki Meclis’e sunulan kanun teklifiyle tekrar gündeme geldi. Düzenleme henüz hayata geçmese de piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. 25 yaş üstü araçlara ilgi giderek artıyor.
İlan sayısı arttı
Otomobil piyasasında gözler hurda araç teşvikine çevrildi. Yaşı büyük araçların fiyatı da yükseldi, ilan sayısındaki artış da dikkat çekti.
Hurda araç piyasası hızlandı
25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesi için Meclis’e bir kanun teklifi sunuldu. Düzenleme daha hayata geçmeden atılan bu adım hurda araç piyasasını hareketlendirdi.