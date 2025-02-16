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  4. İkinci el araç fiyatları yükseldi! Hurda teşviki piyasayı hareketlendirdi

İkinci el araç fiyatları yükseldi! Hurda teşviki piyasayı hareketlendirdi

Hurda teşviki Meclis’e sunulan kanun teklifiyle tekrar gündeme geldi. Düzenleme henüz hayata geçmese de piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. 25 yaş üstü araçlara ilgi giderek artıyor.

İkinci el araç fiyatları yükseldi! Hurda teşviki piyasayı hareketlendirdi - Sayfa 1

Hurda teşviki Meclis’e sunulan kanun teklifiyle tekrar gündeme geldi. Düzenleme henüz hayata geçmese de piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. 25 yaş üstü araçlara ilgi giderek artıyor.

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İkinci el araç fiyatları yükseldi! Hurda teşviki piyasayı hareketlendirdi - Sayfa 2

İlan sayısı arttı

Otomobil piyasasında gözler hurda araç teşvikine çevrildi. Yaşı büyük araçların fiyatı da yükseldi, ilan sayısındaki artış da dikkat çekti.

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İkinci el araç fiyatları yükseldi! Hurda teşviki piyasayı hareketlendirdi - Sayfa 3

Hurda araç piyasası hızlandı

25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesi için Meclis’e bir kanun teklifi sunuldu. Düzenleme daha hayata geçmeden atılan bu adım hurda araç piyasasını hareketlendirdi.

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İkinci el araç fiyatları yükseldi! Hurda teşviki piyasayı hareketlendirdi - Sayfa 4

ÖTV muafiyeti uygulanabilir

25 yaşı aşan hurda araçların yerine alınacak yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi muafiyetinin uygulanacağı belirtiliyor.

 

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