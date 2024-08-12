İkinci el araçta e-devlet dönemi başlıyor: İşte adım adım yapılması gerekenler...

E-devlet teknolojisinin kullanılacağı bu uygulamayla birlikte artık ilan sitelerindeki hiçbir ilanın tüketiciye aldatmaya yönelik olmayacağının altınız çizen Bolat, gayrimenkul üzerinden durumu örneklemişti. Yeni düzenlemenin otomotiv sektöründe nasıl kullanılacağı ve ikinci el araç piyasasında ne gibi değişiklikler yapılacağı da merak ediliyordu.