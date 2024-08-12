İkinci el araçta e-devlet dönemi başlıyor: İşte adım adım yapılması gerekenler...
İlan siteleri üzerinden gerçekleştirilen ikinci el araç satışlarında ekim ayından itibaren yeni kurallar devreye giriyor. Şu anda aracını ilana koymak isteyen kişiler, e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmak zorundalar. Ancak, yeni düzenleme ile birlikte, aracını satmak üzere bir galeriye teslim etmek isteyenler de bunu e-devlet üzerinden bildirmek zorunda kalacak. Yılbaşından itibaren ise araç sahibinden yetki almayan hiçbir satıcı, aracı çevrimiçi olarak ilana koyamayacak...
Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ilan sitelerindeki gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının verilme aşamalarını resmiyete bağlayacak yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını açıklamıştı.
E-devlet teknolojisinin kullanılacağı bu uygulamayla birlikte artık ilan sitelerindeki hiçbir ilanın tüketiciye aldatmaya yönelik olmayacağının altınız çizen Bolat, gayrimenkul üzerinden durumu örneklemişti. Yeni düzenlemenin otomotiv sektöründe nasıl kullanılacağı ve ikinci el araç piyasasında ne gibi değişiklikler yapılacağı da merak ediliyordu.
Ekim ayında başlıyor
Kasım 2023’te uygulanmaya başlanan yeni düzenleme ile ilan sitelerine aracını koyacak kişiler önce e-devlet sitesine yönlendiriliyor ve kimlik doğrulama işlemlerinin ardından ilanlarını verebiliyordu.
Otomotiv sektörü yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, ikinci el araç ilanlarındaki yeni uygulama ise ‘konsinye’ diye tabir edilen yani ikinci el aracını satması için bir galeriye, yetkili satıcıya verecek kişileri yakından ilgilendiriyor.
Ekim ayından itibaren başlayacak yeni dönemle artık ikinci el aracını satmak isteyenlerin şunlar yapması gerekecek: